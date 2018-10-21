Усик – Белью: букмекеры неожиданно изменили котировки на супербой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) по прежнему считается фаворитом в потенциальном бою против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО), однако котировки неожиданно изменились.

Если раньше коэффициент на победу украинского боксера двигался в сторону увеличения (сперва было 1,15, потом 1,17), то теперь конторы уменьшили его до 1,14. Успех британца оценивается котировкой 5,50 (сперва было 5,85, затем 6,25). А показатели на ничейный исход достигают уровня 26,00 (раньше было 25,00, потом 31,00).

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. При этом этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда. Кроме того Тони заявил, что твердо намерен дать настоящий бой украинцу.