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Усик – Белью: букмекеры назвали фаворита супербоя

42.4тЧитать новость на украинском

Украинский чемпион Александр Усик будет считаться очевидным фаворитом в случае, если выйдет на поединок против британца Тони Белью. Переговоры по поводу организации боя находятся в продвинутой стадии, а промоутер англичанина Эдди Хирн назвал 10 ноября предварительной датой шоу.

Букмекеры уже включили бой Усик – Белью в свои линии. Ставки на победу украинского боксера принимаются с коэффициентом 1,15. Успех британца оценивается котировкой 5,85. А показатели на ничейный исход достигают уровня 25,00.

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Отметим, что Тони Белью выдвинул свое условие проведения поединка против Александра Усика, замахнувшись на чемпионские пояса украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик может стать частью невероятной сделки на миллиард долларов.

Персоны
Александр УсикТони Белью
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