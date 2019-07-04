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"Ушел от грязи": Беринчик грозно обратился к украинцам

2.1тЧитать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик призвал своих соотечественников вести здоровый образ жизни.

По словам обладателя пояса интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе, он на собственном опыте убедился, что иначе не добьешься успеха.

"Занимайтесь спортом, не теряйтесь где-то по подвалам, не курите сигареты, не бухайте. Беринчик ушел от этой грязи в лучшую сторону и идет в белой рубашке с о***нными часами и накидывает вам", – приводит слова Дениса Tribuna.com.

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Денис Беринчик

Денис Беринчик

K2 Promotions

Напомним, 20 апреля Денис Беринчик победил японца Нихито Аракаву единогласным решение судей и защитил пояс WBO International.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер" опозорился с трансляцией боя Дениса Беринчика с Аракавой.

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Денис Беринчик
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