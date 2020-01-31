Уничтожение: бой знаменитых YouTube-блогеров завершился нокаутом в первом раунде

Популярный американский YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал своего коллегу из Великобритании AnEsonGib’а в первом раунде боя, который состоялся этой ночью в Майами.

Поединок проходил по правилам профессионального бокса, став дебютным для обеих знаменитостей. AnEsonGib агрессивно начал бой, удивив техникой передвижения по рингу, но американец сумел выдержать натиск соперника, успешно охладив его пыл несколькими мощными попаданиями в голову. Британец несколько раз побывал в нокдауне, прежде чем судья решил остановить поединок, зафиксировав уверенную победу Пола.

Джейк Пол против AnEsonGib’а Forbes

Стоит отметить, что на YouTube-канал американца подписаны 19,7 миллионов человек, что значительно превосходит количество поклонников AnEsonGib’а, у которого их 2,14 миллиона.

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