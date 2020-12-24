Умер трехкратный чемпион мира по боксу

Американский боксер Фрэнки Рэндалл, с 1983 по 2005 год становившийся чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), умер в возрасте 59 лет , сообщает Boxing Scene.

Рэндалл долгое время боролся с деменцией и повреждением мозга, которые он заработал за свою 22-летнюю карьеру в профессиональном боксе

Фрэнки Рэндалл (слева) победил Хулио Чавеса

Экс-спортсмен, известный как Хирург, скончался в доме престарелых в своем родном городе Морристаун, штат Теннесси.

Рэндалл известен прежде всего тем, что стал первым боксером, победившим Хулио Сезара Чавеса, чей рекорд на момент их боя в 1994 году составлял 89 побед при одной ничьей.

Всего Фрэнки Рэндалл провел 77 боев, в которых 58 раз праздновал победу. Еще одна встреча завершилась вничью. 42 поединка американец завершил нокаутом.

Рэндалл родился в Бирмингеме, штат Алабама, осиротев в раннем возрасте. В дальнейшем он стал ведущим боксером-любителем, а затем профессионально боксировал с 1983 по 2005 год.

Большую часть своей карьеры он провел под промоутерством Дона Кинга и встречался с такими бойцами, как бывший чемпион мира Эдвин Розарио и Фредди Пендлетон

В любительском боксе Рэндалл установил рекорд 263–23 , был пятикратным чемпионом "Золотых перчаток" и серебряным призером Олимпийских игр в США в 1980 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по боксу из Украины Виталий Качановский 14 декабря умер в возрасте 61 года.