Умер один из величайших чемпионов в истории бокса

Бывший двукратный чемпион мира в полусреднем весе, один из величайших чемпионов в истории бокса Хосе Наполес скончался в пятницу, 16 августа, в своем доме в Мехико в возрасте 79 лет.

Хосе Наполес

Боец был известен мягкой, плавной боксерской техникой, из-за чего и получил прозвище "Mantequilla" (Масло). Впервые на титульный бой вышел в 1969 году, до этого в профессионалах провел 64 боя.

Наполес 40 лет являлся лидером по количеству проведенных защит титула объединенного чемпиона (14), уступил это звание только украинской легенде Владимиру Кличко.

Признавался боксером года по версии журнала The Ring (1969). Завершил карьеру с рекордом 81-7, 54 КО. В 1990 году включен во Всемирный зал боксерской славы.

Новости В Италии умер знаменитый чемпион

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира WBA в полулегком весе ушел из жизни 1 марта. На следующий день легендарному боксеру должно было исполнится 63 года.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!