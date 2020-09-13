Умер легендарный советский боксер

Максим Иншаков Бокс 16:47, 13.09.2020 Обновлено: 17:50, 13.09.2020

Четырехкратный абсолютный чемпион СССР (1974, 1976—1978) по боксу и двукратный чемпион Европы (1977, 1979) Евгений Горстков умер в России.

Именитому спортсмену было 70 лет. Причины смерти бывшего боксера не раскрываются.

"Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю бокса", – говорится в некрологе.

Евгений Горстков – один из трех советских боксеров, которые проводили показательные бои с американцем Мухаммедом Али. На счету Горсткова было 228 боев.

Проявил себя как мастер маневренного стиля, искусно владевший приёмами защиты и контратаки. Высокое тактическое мастерство, тонкая игровая манера делали его поединки особенно зрелищными.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший профессиональный боксер и участник Олимпиады-1972 Алан Минтер (39-9) умер в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологией

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