Умер легендарный боксер

Легендарный датский боксер Йорген Хансен (78-14-0, 34 КО), бывший трехкратный чемпион Европы в полусреднем весе, скончался в возрасте 74 лет. Последние года спортсмен страдал от деменции (старческого слабоумия).

Хансен, получивший прозвище "Gamle" ("старый"), стал одной из самых знаменитых и любимых фигур в Дании после боя с Дэйвом Грином в 1979 году. Будучи аустайдером, Хансен смог победить в третьем раунде.

Йорген Хансен

В 1973 году Йорген Хансен боролся за титул чемпиона мира в полусреднем весе WBC, но был побит итальянцем Бруно Аркари.

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В 1977 году в бою против итальянца Марко Скано Хансен выиграл титул чемпиона Европы в полусреднем весе. В 1978 году он вновь стал чемпионом Европы, победив француза Алена Мариона, остановил его в 6-м раунде титульного боя.

В течение карьеры Йорген шесть раз успешно защищал звание европейского чемпиона, прежде чем отказаться от титула в конце 1981 года. Последний бой он провел в декабре 1982 года против бывшего чемпиона мира Перико Фернандеса, выиграв решением судей.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России скончался десятикратный чемпион мира.