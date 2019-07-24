Умер известный российский боксер: спортивные итоги 23 июля

В США умер известный российский боксер Максим Дадашев, а в Англии возник настоящий переполох из-за боя Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 июля.
Кроме того, в России ОМОН избил фанатов на матче чемпионата страны по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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