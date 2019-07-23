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Умер известный российский боксер, попавший после боя в реанимацию

5.9т Читать материал на украинском

Российский боксер Максим Дадашев умер не приходя в сознание в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Максим Дадашев

Максим Дадашев

Twitter.com/BoxingNewsED

Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на команду спортсмена, Дадашев скончался в клинике в США.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения американцу Сабриелю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

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Makc Махов
Makc Махов
Домой,в Расею грузом 200! Бгггггаааа
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