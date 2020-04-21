Умер двукратный чемпион СССР по боксу Анатолий Березюк

Максим Богданов Бокс 18:12, 21.04.2020 Обновлено: 18:59, 21.04.2020

Известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни, сообщает Белорусская федерация бокса (БФБ).

Анатолий Березюк

Анатолий Березюк - мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель и призер различных всесоюзных и международных турниров. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

"Руководство и коллектив общественного объединения выражают искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах", – говорится в сообщении пресс-службы БФБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в Москве скончался защитник столичного "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Футболисту, который последние два сезона выступал за фарм-клуб "железнодорожников" "Казанку", было всего 22 года.

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