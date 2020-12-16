Умер чемпион Европы по боксу из Украины

В понедельник, 14 декабря, чемпион Европы по боксу Виталий Качановский умер в возрасте 61 года.

На странице городского совета Фастова в Facebook появилось сообщение, в котором его представители выразили соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Качановский родился 11 декабря 1959 года в Фастове, впоследствии став почетным жителем города. Он является заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом Европы по боксу в 1983 году в категории до 81 кг, обладателем Кубка мира-1983, чемпионом СССР в 1986 и пятикратным призером этих соревнований в период с 1982 по 1985 года и в 1987-м.

На протяжении любительской карьеры он принял участие в 221 поединка, выиграв 207 из них.

Виталий также занимался актерской и писательской деятельностью. Он снялся в фильмах "Теплая мозаика ретро и чуть-чуть" (1990), "Дрянь" (1990) и "Неваляшка" (2007) и является автором книг "Жизнь как третий раунд" (2010) и "Российский спорт. Нокаут или нокдаун" (2012).

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