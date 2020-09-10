Умер бывший чемпион мира по боксу

Бывший профессиональный боксер и участник Олимпиады-1972 Алан Минтер (39-9) умер в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологией, сообщает Sky Sports.

На Играх в 1972 году британец завоевал "бронзу". Спустя восемь лет, выступая в профессиональном ринге, он стал чемпионом мира в средней весовой категории.

Минтер завоевал титул в поединке с итальянцем Вито Антуофермо, став обладателем чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. В том же году в бою-реванше он вновь победил итальянского боксера, сохранив титул чемпиона.

Минтер завершил карьеру в 1981 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летний американский боксер Даниэль Гонсалес был застрелен в Морено-Валли, штат Калифорния, на пикнике в честь Дня труда.

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