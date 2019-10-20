"Усика ждет то же самое": в России пригрозили украинцу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что Мурат Гассиев в реванше с Александром Усиком легко нокаутирует украинца.

"Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию. Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым – эта беготня по рингу не пройдет", – цитирует Кремлева sports.ru.

В сети высмеяли такую нелепую угрозу главы ФБР, назвав ее идиотской.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Неделю назад Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

В июле 2018 года Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя.

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