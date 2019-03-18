"Украинцы должны покаяться": Усик сделал откровенное признание

Украинский чемпион Александр Усик считает, что украинцам нужно научиться прощать друг друга, а также перестать обвинять в своих неудачах других.

"Разделение – самое большое зло для Украины. Самое большое добро для Украины – покаяться во всех грехах, которые мы совершили, объединиться, сказать друг другу "Прости, давай дружить". Созидать надо, строить, и не кричать об этом, не обвинять, ведь мы во всех вещах, которые с нами происходят, обвиняем кого-то. Люди должны объединяться и учить себя быть добрее. Вот говорят: "Как можно простить? Надо мстить". Простить – это большая внутренняя сила", – сказал Усик в интервью Максі-ТВ.

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик обратился к украинцам и заявил о том, что не намерен менять гражданство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!