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"Украинцы должны покаяться": Усик сделал откровенное признание

7.7тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик считает, что украинцам нужно научиться прощать друг друга, а также перестать обвинять в своих неудачах других.

"Разделение – самое большое зло для Украины. Самое большое добро для Украины – покаяться во всех грехах, которые мы совершили, объединиться, сказать друг другу "Прости, давай дружить". Созидать надо, строить, и не кричать об этом, не обвинять, ведь мы во всех вещах, которые с нами происходят, обвиняем кого-то. Люди должны объединяться и учить себя быть добрее. Вот говорят: "Как можно простить? Надо мстить". Простить – это большая внутренняя сила", – сказал Усик в интервью Максі-ТВ.

Александр Усик

Александр Усик

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик обратился к украинцам и заявил о том, что не намерен менять гражданство.

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Александр Усик
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Иванов Александр
Иванов Александр
Ещё когда он бой у чурки выиграл и все подняли вой до небес и чуть ли не героя хотели ему дать,я говорил,что казачок-то засланный ... С какого милого я должен слушать,что булькает в этой пукинской рпцешной консерве? -Меня это мало интересует,- он нароткрыма!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я не понял, он хочет чтобы мы сказали "кацапы, простите нас за то, что вы, блди *бучие, веками нас резали???" Боксёрам лучше молчать.
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