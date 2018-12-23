Известного украинского боксера забросали стульями после победы в чемпионском бою

Известный украинский боксёр среднего веса Андрей Великовский (13-2-1, 8 КО) во Франции завоевал пояс WBC Francophone, после чего зрители забросали команду киевлянина стульями.

Андрей Великовский с командой Sparta Boxing Promotions

Подопечный Вячеслава Сенченко в субботу, 22 декабря, в Лилле техническим нокаутом в 8-м раунде разобрался с бельгийцем Мохаммедом Эль Ахи (14-3-3, 5 КО). По сообщению Luckypunch.net, после поединка местные болельщики начали творить беспредел, бросая мебель в команду украинца и судей.

Агрессия со стороны фанатов была не контролируемой, так как в зале отсутствовала охраны. В итоге, пробыв некоторые время на арене, Великовский с Сенченко и катменом Виктором Цихмейстром все же смогли ее покинуть на такси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Великовский не смог завоевать чемпионский пояс WBA Continental. Поединок в среднем весе на вечере бокса в Нарве (Эстония) против белоруса Николая Веселова (8-0-1, 4 КО) завершился вничью.

Ранее Андрей добыл яркую победу нокаутом над финским боксером Генри Кекалайненом (10-5, 4 КО). Поединок прошел на вечере бокса в Хельсинки.