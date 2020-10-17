Украинский боксер Владислав Баранов (6-8-2, 4 КО) потерпел разгромное поражение от беларуса Евгения Долголевеца (2-0, 2 КО)

Бой в первом полусреднем весе, который прошел в Минске на турнире KOldWars2 от Siesta Boxing Promotions, завершился в первом раунде.

25-летний уроженец Переяслав-Хмельницкого со стартовых минут отдал инициативу, дважды побывав в нокдауне. За пятнадцать секунд до гонга рефери остановил поединок, присудив победу беларусу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (17-2-1, 10 КО) заразился коронавирусом и не смог выйти на бой в Германии