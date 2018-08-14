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Украинского боксера приписали России: спортивные итоги 13 августа

1.8тЧитать новость на украинском

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко объяснил причины своего ухода из дортмундской "Боруссии", а знаменитый украинский боксер Евгений Хитров устроил патриотичный перфоманс в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 августа.

Кроме того, Европейский футбольный Союз устроил подставу "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Сергей ДеревянченкоАндрей Ярмоленко
Объекты
ФК Динамо КиевФК Славия
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