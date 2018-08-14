Украинского боксера приписали России: спортивные итоги 13 августа

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко объяснил причины своего ухода из дортмундской "Боруссии", а знаменитый украинский боксер Евгений Хитров устроил патриотичный перфоманс в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 августа.
Кроме того, Европейский футбольный Союз устроил подставу "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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