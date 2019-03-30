Украинский тренер возмутился из-за Усика и Ломаченко

Известный украинский тренер Михаил Завьялов возмущен тем, что украинский чемпион Александр Гвоздик не является таким популярным, как Василий Ломаченко или Александр Усик. Специалист согласился с тем, что в медийном плане наш полутяж является недооцененным.

"Ну конечно! Меня это вообще возмущает. Усику повезло в том, что он единственный из наших боксеров стал абсолютным чемпионом мира. Может быть, так же повезет Гвоздику. Идут разговоры, что будет в полутяжелом весе свой WBSS. По человеческим качествам, интеллигентности, боксерским характеристикам, нокаутирующему удару, я Гвоздика ставлю на первое место. Я влюблен в этого боксера. Желаю ему всего самого наилучшего", - приводит слова Завьялова Tribuna.com.

Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинец Александр Гвоздик проведет в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (США). Соперником чемпиона WBC в полутяжелом весе станет француз Дуду Нгумбу. В сети появились фото эффектных ринг-герлз боя.

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