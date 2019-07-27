Украинский супертяж победил кошмарным нокаутом в первом раунде - опубликовано видео

Перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (2-0, 2 КО) добыл вторую победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР 28-летний криворожанин забил представителя Зимбабве Винсента Музири (4-0, 2 КО). Бой завершился уже в первом раунде, когда 37-летний африканец пропустил кошмарный правый боковой.

Получив в челюсть, Музири упал как подкошенный и долго не мог прийти в себя. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что месяц назад Игорь добыл победу в дебютном поединке на профессиональном ринге.

На турнире в Претории (ЮАР) уроженец Кривого Рога в первом раунде нокаутировал местного боксера Викуса Людеке.

добыл победу в дебютном поединке на профессиональном ринге.

На турнире в Претории (ЮАР) 29-летний криворожанин в первом раунде нокаутировал местного боксера Викуса Людеке.

Наш соотечественник уверенно работал комбинациями "корпус-голова". В какой-то из моментов Людеке оказался потрясен и Шевадзуцкий отправил его в нокаут.

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