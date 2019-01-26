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Украинский супертяж дебютировал в профессионалах эффектным нокаутом

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Тарас Неудачин провел первый поединок на профессиональном ринге 25 января в Кейптауне. Во втором раунде наш спортсмен нокаутировал южноафриканца Нкобани Хлопхе.

Бывший боксер "Украинских атаманов" с первых минут начал атаковать своего соперника. Южноафриканцу оставалось только клинчевать нашего спортсмена. Однако уже во втором раунде Неудачин сначала оправил Хлопхе в нокдаун, а затем досрочно завершил бой эффектным нокаутом.

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Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, выступающий в тяжелой весовой категории известный украинский боксер Дмитрий Кучер принял решение завершить карьеру в профи. Среди прошлых соперников украинца стоит отметить Марко Хука, Илунгу Макабу и Энцо Макаринелли. В своё время Кучер владел поясами World Boxing Council International Silver, WBC International и EBU European.

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Место
ЮАРКейптаун
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