Украинский промоутер Усика поставил точку в ситуации с контрактом Александра

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что Александр Усик проведет еще один бой, после чего они начнут переговоры о подписании нового соглашения.

Как сообщает издание "Чемпион", у украинского промоушена будет 90 дней для того, чтобы договориться с боксером. Кроме того, K2 Promotions имеет приоритетное право на контракт с Усиком.

"Мы договорились с Александром, что работаем еще один бой и тогда говорим о будущем. У нас будет 90 дней на переговоры и в течение полугода приоритетное право на подписание нового контракта. То есть, если мы предложим Усику идентичные условия, как любая другая промоутерская компания, мы будем иметь приоритетное право на подписание нового соглашения", – рассказал Красюк.

Отметим, что ранее украинский боксер заявил, что его контракт с K2 Promotions был подписан в ноябре 2013 года, а срок его действия составляет семь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что у него испортились отношения с Красюком, и объяснил, почему хочет уйти от украинской промоутерской компании.