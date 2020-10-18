Украинский полузащитник провел матч в воротах вместо голкипера, совершив несколько сейвов. Видео

Максим Иншаков Футбол 23:20, 18.10.2020

19-летний полузащитник "Чернигова" Анатолий Романченко вышел на матч чемпионата Украины по футболу во Второй лиге против "Буковины" (2:2) вместо голкипера и отстоял в воротах все 90 минут.

Причиной такого решения главного тренера стал COVID-19, который обнаружили у вратарей команды. Во втором тайме хавбеку пришлось серьезно вступать в игру. Романченко несколько раз спас свою команду, отбив опасные удары соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании нападающий встал на ворота и отбил удар голкипера соперников на последней минуте. Футболист стал героем домашнего матча 34-го тура испанской Ла Лиги против "Эйбара".

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