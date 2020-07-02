"Украинский Халк" нокаутировал соперника в первом раунде: итоги спорта 1 июля

Александр Чеканов Бокс 09:11, 2.07.2020

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк добыл впечатляющую победу нокаутом в первом раунде, а Лионель Месси забил 700-й гол в карьере.

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Кроме того, тренер "Ференцвароша" Сергей Ребоов назван лучшим в Венгрии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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