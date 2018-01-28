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Гимн Украины перед боем Усик - Бриедис произвел фурор на арене в Риге

8.8тЧитать новость на украинском

Гимн Украины, который прозвучал перед боем Усик - Бриедис вызвал восторг на трибунах спорткомплекса в Риге. Сам Александр, его команда, а также все болельщики украинца патриотично пели главную песню нашей страны.

Бой Усик - Бриедис

Фото Ольги Иващенко

"Обозреватель" предлагает своим читателям окунуться в эту атмосферу еще раз.

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Напомним, что полуфинал WBSS Усик - Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Второй финалист определится в паре между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем пояса WBA Super Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО).

Второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Сочи в субботу, 3 февраля.

Финал назначен на 11 мая и пройдет в Саудовской Аравии.

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Тема
Усик - Бриедис
Персоны
Александр УсикМайрис Бриедис
Место
ЛатвияРига
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