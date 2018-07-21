"Украинский флаг в Москве - символ победы": Порошенко поздравил Усика

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым. Бой прошел в столице Российской Федерации.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал Порошенко в Twitter.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.