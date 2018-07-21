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"Украинский флаг в Москве - символ победы": Порошенко поздравил Усика

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Президент Украины Пётр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым. Бой прошел в столице Российской Федерации.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал Порошенко в Twitter.

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевПетр Порошенко
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