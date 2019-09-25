Украинский чемпион забил мексиканского боксера в Киеве - опубликовано видео

Чемпион WBC среди молодежи в полусреднем весе Карен Чухаджян (15-1, 7 КО) эффектно победил 31-летнего мексиканца Фернандо Силву (19-14-3, 8 КО).

Центральный бой на вечере бокса Sparta Boxing Promotions в столице Украины продлился все 8 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу 23-летнему киевлянину.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть самый яркий момент встречи.

В феврале этого года Чухаджян защитил чемпионский пояс и вошел в топ-20 взрослого рейтинга WBC, одолев мексиканца Карлоса Родригеса (12-7-1, 5 КО).

Отметим, что в андеркарте этой встречи известный украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (15-2-1, 9 KO) нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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