Украинский чемпион проведет титульный супербой с русским боксером: названа дата

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет первый в карьере объединительный поединок.

Артур Бетербиев

Соперником нашего боксера станет обладатель титула по версии IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

"Бой пройдет 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позднее", – цитирует ТАСС руководителя компании Top Rank Boxing Боба Арума.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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