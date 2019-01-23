Украинский чемпион проведет следующий бой в Киеве

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк анонсировал бой своего подопечного Дениса Беринчика в киевском Дворце спорта. Чемпион WBO Oriental сразиться с одним из топовых боксеров рейтинга.

"Следующий турнир К2 Promotions пройдет 20 апреля в Киеве. Даст Бог, все получится. Мы уже забронировали эту дату во Дворце спорта. И мы сейчас ведем переговоры с потенциальными соперниками Дениса Беринчика. Поставлена задача договориться с кем-то из топ-15, для того чтобы украинец уже подрался с рейтинговым боксером. Тогда у него будут все основания, чтобы быть назначенным на статус обязательного претендента", - рассказал Красюк в интервью VideoBoxing.

Денис Беринчик K2 Promotions

Украинский промоутер рассказал о планах Дениса на предстоящий год.

"В этом году мы планируем минимум два, максимум четыре боя для Беринчика. Он просил три поединка", - поделился размышлениями о будущем украинского боксера Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке Денис Беринчик успешно защитил титул WBO Oriental, одолев нокаутом Росеки Кристобаля.

На бой украинский чемпион вышел в образе персонажа легендарной игры.

Телеканал "Интер", который планировал прямую трансляцию поединка, показывал бой в записи.

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