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/Новости бокса

Украинский чемпион получит самый необычный гонорар в истории бокса

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Украинский чемпион наилегчайшего веса Артем Далакян за свой поединок против Саравута Таворнхамы получит сумму с шестью нулями в криптовалюте.

Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатит генеральный партнер шоу, которое 15 июня состоится в Киеве. Наш соотечественник получит гонорар в размере 1000000 CPT.

Новости
"Новый Ломаченко или Усик": украинский боксер поставил на уши Британию

Артем Далакян

Артем Далакян

Union Boxing

"Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которому выплачивается в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии", – прокомментировал ситуацию для SportArena сам Далакян.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Энтони Джошуа попытался повторить один из трюков Василия Ломаченко и пришел в изумление от способностей украинского боксера.

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Читайте все новости по теме "WBA" на OBOZREVATEL.

Тема
WBA
Персона
Артем Далакян
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А я думал кружевные труселя и кастрюлю....))) Криптовалюту... скукота..
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