Украинский чемпион получит самый необычный гонорар в истории бокса

Украинский чемпион наилегчайшего веса Артем Далакян за свой поединок против Саравута Таворнхамы получит сумму с шестью нулями в криптовалюте.

Самый необычный гонорар в истории бокса обладателю пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выплатит генеральный партнер шоу, которое 15 июня состоится в Киеве. Наш соотечественник получит гонорар в размере 1000000 CPT.

Артем Далакян Union Boxing

"Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которому выплачивается в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии", – прокомментировал ситуацию для SportArena сам Далакян.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Энтони Джошуа попытался повторить один из трюков Василия Ломаченко и пришел в изумление от способностей украинского боксера.

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