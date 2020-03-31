Украинский чемпион подхватил серьезную болезнь в бою против россиянина

Украинский чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян сообщил, что заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьева, с которым провел свой последний бой.

"Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев", – написал Чухаджян у себя в Facebook.

Карен Чухаджян XSport.ua

Он отметил, что, пролежав в больнице три недели, уже выписался из нее и продолжает восстановление дома.

"В больнице я пролежал 3 недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа”, – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой, в котором Чухаджян одержал сенсационную победу над Сергеем Воробьевым и завоевал чемпионский титул, состоялся в начале февраля в Калининграде.

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