Украинский чемпион мира из Крыма объяснил братание Усика с россиянами

В этой ленте Усик однозначно высказался за дружбу с россиянами

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Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев заявил, что Александр Усик живет в своем мире, в котором не пересекаются трагические события из-за агрессии России.

Павел Журавлев Ярослава Матвиенко (с)journalist.today

"Я думаю, что, если слушать высказывания Усика про единый народ и про братство, все эти вещи правильные и хорошие с одним маленьким исключением. Они были правильными и хорошими до 2014 года. Просто Александра жизнь не столкнула с теми проблемами, которые возникли у многих людей в связи с событиями 2014 года. У него так сложилась жизненная ситуация и он хочет всех объединить, помирить", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев поддержал Усика и Ломаченко, поинтересовавшись, почему в "Миротворце" нет украинских депутатов.

Кроме того, Павел назвал украинских политиков негодяями, пытающихся "впарить патриотизм".

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