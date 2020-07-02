Украинский боксер победил нокаутом на первых минутах боя

Украинский боксер Арам Фаниян (17–1, 2 КО) добыл эффектную победу над Надзиром Бакшиевым из Беларуси (5–10–3).

Главный бой вечера бокса в киевском клубе Atlas прошел без зрителей и завершился в первом раунде.

Уже на второй минуте 23-летнему киевлянину удался мощный удар по печени сопернику, после чего рефери сразу остановил поединок. Бакшиев долго лежал на канвасе ринга и с трудом пришел в себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этом же вечере бокса небитый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) добыл свою четвертую победу на профессиональном ринге.

30-летний уроженец Кривого Рога на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.