Украинский боксер выиграл чемпионский бой в США

Украинский боксёр Любомир Пинчук (6-1, 4 КО) завоевал свой первый чемпионский титул в карьере. 22-летний уроженец Львова победил американца Ламона Каперса (9-13-4, 1 КО) и стал обладателем вакантного пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

Любомир Пинчук instagram

Поединок прошел в Питтсбурге, штат Пенсильвания и завершился решением судей по итогам 8 раундов.

Еще один украинец, Олег Довгун (6-0, 2 КО), на этом же вечере бокса единогласным решением судей победил Энтони Тейлора (4-3, 1 КО).

Олег Довгун (слева) и Любомир Пинчук (справа) instagram

В андеркарде украинец с канадским паспортом Александр Тесленко (14-0, 11 КО) по итогам шести раундов добыл победу над американцем Авери Гибсоном (9-7-4, 3 КО).

Напомним, что накануне в Атлантик-Сити экс-украинец Александр Дмитренко был нокаутирован американцем Брайантом Дженнингсом.