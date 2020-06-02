Украинский боксер выиграл бой нокаутом на первой секунде

Максим Богданов Бокс 19:24, 2.06.2020

В сети набирает популярность видео с одного из любительских турниров по боксу, где украинский панчер Слава Кухар выиграл бой первым же ударом.

После стартового гонка боксеру удался мощнейший правый боковой. "Выстрел" прилетел в голову оппоненту, отправив его в нокаут.

"А какой самый быстрый нокаут, который вы когда-либо видели?" – задаются вопросом в популярном американском Instagram-аккаунте boxing.media, который и разместил ролик. За несколько дней видео собрало более 60 000 просмотров.

@boxing.media

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети набирает популярность видео с одного из любительских поединков по тайскому боксу - муай-тай.

В ролике видно, как спортсмен точным ударом ногой просто "оторвал" голову оппоненту.

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