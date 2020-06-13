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13 июня • обновлено в 12:05
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Украинский боксер Сергей Гук победил нокаутом в Польше - опубликовано видео

2.2т
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Украинец Сергей Гук (2-0, 2 КО) добыл эффектную победу над опытным поляком Дамианом Лавничаком.

Поединок в легкой весовой категории на вечере бокса в Конарах (Польша) завершился нокаутом.

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

facebook.com/lvivnoc

22-летний уроженец Червонограда с первых секунд завладел инициативой и полностью доминировал по ходу боя.

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

facebook.com/lvivnoc

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

facebook.com/lvivnoc

Во втором раунде Сергей боковым ударами в голову и по корпусу отправил оппонента на канвас. 40-летний поляк сумел подняться, но рефери остановил поединок и отдал победу Гуку техническим нокаутом.

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

Сергей Гук победил Дамиана Лавничака

facebook.com/lvivnoc

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети набирает популярность видео с одного из любительских турниров по боксу, где украинский панчер Слава Кухар выиграл бой первым же ударом.

После стартового гонга боксеру удался мощнейший правый боковой. "Выстрел" прилетел в голову оппоненту, отправив его в нокаут.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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