Известный украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) , выступающий в полусредней весовой категории, высказал свою позицию по поводу аннексированного крымского полуострова.

Спортсмен, который живет и тренируется в Лос-Анжелесе, во время прямой трансляции в Instagram ответил россиянину, задавшему вопрос "Чей Крым?".

"Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым – это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, – это временно. Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", – цитирует Редкача Спорт24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый украинский боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) эффектно показал всему Instagram, что Крым является часть нашей страны.

У себя в аккаунте Бурсак разместил патриотичную иллюстрацию, где на желто-синем фоне было написано "Крым - это Украина".