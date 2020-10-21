Украинский боксер Редкач раскритиковал Ломаченко, назвав его травму враньем

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач усомнился в том, что у Василия Ломаченко действительно была травма, которая помешала ему победить Теофимо Лопеса в чемпионском бою.

На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором заявил, что слова о повреждении являются лишь выдумкой, чтобы оправдать поражение. Редкач напомнил, что перед поединком Ломаченко говорил о своей стопроцентной готовности и выполнял сложнейшие упражнения на тренировках.

"Очевидно, что вместо того чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели, как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и теперь отлично себя чувствует, никаких травм нет и т.д. Вранье однозначное!" – написал боксер.

Он также допустил возможность того, что Ломаченко вышел на поединок с травмой, назвав это клоунадой и плевком в лицо боксу и фанатам.

"Допустим что это не вранье, и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой в жизни не только для Василия, но и для них, могли выпустить бойца с травмой? Что это? Клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно, – это низко", – подытожил Редкач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о травме Ломаченко в бою с Лопесом, после которой украинец был прооперирован. Позже эту информацию прокомментировал соперник Василия по чемпионскому поединку.