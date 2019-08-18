Украинский боксер с тремя нокдаунами проиграл нокаутом: спортивные итоги 17 августа

Украинский боксер проиграл нокаутом, трижды за раунд попав в нокдаун, а Ракицкий спровоцировал массовую драку с чеченцами в чемпионате России.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 17 августа.

Кроме того, сын легендарного чемпиона мира отправил в суровый нокаут непобедимого боксера и известную спортсменку сняли на тренировке полностью голой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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