Украинский боксер потерпел разгромное поражение в Польше, попав в нокдаун

Известный украинский боксер Сергей Радченко (7-6, 2 KO) без шансов проиграл польскому экс-чемпиону Европы Матеуш Мастернаку (41-5, 28 КО).

Встреча на шоу в Кельце (Польша) Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейта (до 90,7 кг) завершилась единогласным решением судей 79-72, 80-71, 80-71.

Лишь в стартовые минуты 32-летний уроженец Кременчуга смог оказывать достойное сопротивление оппоненту. В 5-м раунде украинец попал в нокдаун, проведя остаток боя в режиме выживания.

Отметим, что этот бой не будет включен в официальную статистику боксеров, так как юридически был выставочным из-за того, что поляк планирует поехать на Олимпиаду-2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Радченко засудили в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО).

Несколько лет назад украинец в драматичном бою проиграл экс-чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBO Кшиштофу Гловакци (29-1, 18 КО).