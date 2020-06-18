Украинский боксер посмеялся над Ломаченко, увидев тренировку Лопеса

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач высмеял Василия Ломаченко, оставив комментарий под видео с тренировки Теофимо Лопеса на турнике.

"Ломаченко увидит это видео и решит остаться в Украине еще на полгода. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выставляй такие ролики", – прокомментировал Редкач видео на странице Лопеса в Instagram.

Иван Редкач прокомментировал видео с тренировкой Лопеса Instagram Теофимо Лопеса

Напомним, что ранее украинский боксер, живущий в США, заявил, что будет болеть за Теофимо в бою против Василия, и объяснил свою позицию.

Изначально поединок между Лопесом и Ломаченко должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Промоутер обоих боксеров Боб Арум назвал ориентировочную дату боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой.