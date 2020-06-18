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Украинский боксер посмеялся над Ломаченко, увидев тренировку Лопеса

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
3,7 т.
Иван Редкач высмеял Ломаченко

Иван Редкач высмеял Ломаченко

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач высмеял Василия Ломаченко, оставив комментарий под видео с тренировки Теофимо Лопеса на турнике.

"Ломаченко увидит это видео и решит остаться в Украине еще на полгода. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выставляй такие ролики", – прокомментировал Редкач видео на странице Лопеса в Instagram.

Иван Редкач прокомментировал видео с тренировкой Лопеса

Иван Редкач прокомментировал видео с тренировкой Лопеса

Напомним, что ранее украинский боксер, живущий в США, заявил, что будет болеть за Теофимо в бою против Василия, и объяснил свою позицию.

Изначально поединок между Лопесом и Ломаченко должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Промоутер обоих боксеров Боб Арум назвал ориентировочную дату боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой.

Василий ЛомаченкоТеофимо ЛопесИван Редкач
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