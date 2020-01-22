Украинский боксер одним ударом добыл победу на турнире в России

Украинский боксер Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире по муай-тай (тайский бокс), который прошел в России.

Сергей Мавлютов @sergmay_weather777

В поединке с эстонским соперником Яном Беляевым нашему соотечественнику хватило одного точного удара в голову. Угол оппонента решил не издеваться из своего бойца и отказался от продолжения поединка.

"Топовый удар от украинца. Вытащил на себя и закончил точным попаданием с левой", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по муай-тай. Он одержал победу в 5-раундовом противостоянии с ирландцем Райаном Шиеном.

Ранее 17-летний украинец Владислав Еременко стал чемпионом мира по муай-тай на соревнованиях, которые проходили в Бангкоке.

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