Украинский боксер – о бое Ломаченко: продажные уроды. Боб Арум гн*да

Бывший чемпион IBF Intercontinental в первом тяжелом весе Анатолий Дудченко заявил, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

По мнению Дудченко, организаторы поединка – продажные уроды.

"Ковалева с Уордом слили и Лому тоже. Кто радуется победе Лопеса, тот один из тех, кому всегда помогали! И они просто фейк! Лома – чемп", – написал Дудченко у себя в Facebook.

Также досталось и главе промоутерской компании Top Rank Бобу Аруму. Сразу под своим постом Дудченко написал: "Боб Арум – гнида".

Дудченко высказался о бое Ломаченко - Лопес Facebook Анатолия Дудченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.