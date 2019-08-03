Украинский боксер нокаутом завоевал чемпионство: спортивные итоги 2 августа

Украинский боксер Евгений Хитров добыл победу нокаутом и завоевал чемпионский пояс в США, а "Динамо" оформило громкий трансфер.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 2 августа.
Кроме того, легендарный боксер набросился на украинца и в матче Лиги Европы вспыхнул грандиозный скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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