Украинский боксер нокаутом проиграл 50-й бой в карьере

Украинский боксер Игорь Пилипенко потерпел юбилейное 50-е поражение в карьере, проиграв нокаутом своему 133-килограммовому соотечественнику Игорю Шевадзуцкому на вечере бокса в Киеве.

Поединок закончился менее, чем через полторы минуты после начала первого раунда. Сначала Шевадзуцкий попал по Пилипенко левым боковым, что заставило того опереться на канаты, а следующим ударом добил своего соперника. Угол боксера, отправленного в нокдаун, решил не продолжать бой и выбросил белое полотенце.

В последний раз 47-летний Пилипенко побеждал в 2015 году, потерпев после того поединка 27 поражений подряд. Отметим, что он дважды проиграл бывшему сопернику Александра Усика россиянину Мурату Гассиеву. На его счету есть пять побед (одна нокаутом) и две ничьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер потерпел разгромное поражение в Польше, оказавшись в нокдауне.