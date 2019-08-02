Украинский боксер назначен соперником Головкина в титульном бою

Мексиканский боец Сауль Альварес лишен титула чемпиона мира IBF. За вакантный пояс, скорее всего, поборятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин.

Как сообщает ESPN, команды Альвареса и Деревянченко продолжительное время вели переговоры о поединке, но не сумели договориться к дедлайну. Причина разногласия сторон — в распределении призового фонда.

Сауль Альварес (в центре) fightnews.info

Представители 28-летнего мексиканца попросили IBF (Международную боксерскую федерацию) дать им еще 24 часа на то, чтобы окончательно уладить сделку, но получили отказ. Когда время, отведенное на переговоры, истекло, IBF отправила письма всем заинтересованным сторонам, объявив о том, что Альварес лишен титула.

Теперь Деревянченко, являющийся обязательным претендентом, должен встретиться со следующим боксером в рейтинге. Над данный момент эту позицию занимает 37-летний казахстанец Головкин. Как сообщают источники Boxingscene, команды боксеров уже ведут переговоры о поединке. Предположительно бой между Деревянченко и Головкиным состоится в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладателю титула чемпиона мира Альваресу ставили ультиматум из-за украинского боксера.

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