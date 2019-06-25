Украинский супертяж мощным нокаутом дебютировал на профи-ринге

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл победу в дебютном поединке в профессиональном ринге.

На турнире в Претории (ЮАР) 29-летний криворожанин в первом раунде нокаутировал местного боксера Викуса Людеке.

Наш соотечественник уверенно работал комбинациями "корпус-голова". В какой-то из моментов Людеке оказался потрясен и Шевадзуцкий отправил его в нокаут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что непобедимый украинец выиграл бой нокаутом. На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин забил россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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