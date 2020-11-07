Украинский боксер добыл яркую победу в России. Видео

Максим Иншаков Бокс 22:01, 7.11.2020 Обновлено: 22:03, 7.11.2020

Украинский проспект Зоравор Петросян (10-0, 4 КО) добыл красивую победу в рамках вечера бокса RCC Boxing Academy в Екатеринбурге, Россия.

Объявление победителя
кадр из видео

22-летний полтачванин в легкой весовой категории единогласным решением судей в 8-раундовом бою победил представителя Узбекистана Равшанбека Умурзакова (10-2, 7 КО).

Украинец добыл эффектную победу
кадр из видео

Наш соотечественник с первых минут захватил инициативу и во втором раунде нанес сопернику рассечение. Петросян удачно блокировал удары оппонента, отвечая комбинациями и набирая очки.

В последней трехминутке оба боксера устроили открытую рубку, однако до нокдауна дело так и не дошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Петросян (9-0, 4 КО) победил представителя России Евгения Вазема (9-12, 4 КО).

Бой в первом полусреднем весе на вечере профессионального бокса RCC Boxing в Екатеринбурге завершился досрочно.

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