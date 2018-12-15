Украинский боксер добыл эффектную победу брутальным нокаутом

Украинский боксер Тимур Брыков одержал победу над Фернандо Эредия техническим нокаутом в 6-м раунде. Поединок проходил в Киеве андеркарте боя Далакян – Леброн.

С первых раундов боксеры пошли в размен. Украинец перед киевской публикой хотел нокаутировать своего соперника. Уже в третьем раунде Брыкову удалась потрясающая атака. Серия ударов от украинца дезориентировала испанца, но гонг спас Эредию от нокаута. Тем не менее небольшая пауза не помогла сопернику нашего боксера быстро восстановиться. Испанец спасался клинчами и продолжал пропускать удары.

Уже в пятом раунде Тимур отправил испанца в нокдаун. Весь в крови Эредия покинул ринг, однако сдаваться не собирался, отсрочив свое поражение. Но уже в следующей трехминутке после потрясающей атаки украинца тренер Эредии прекратил мучения своего подопечного, выбросив полотенце.

Таким образом Брыков завоевал свою шестую в карьере победу нокаутом в шести поединках.

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